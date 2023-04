Bersaglieri, a fine aprile raduno regionale ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 APR - Il 29 e il 30 aprile ad Alessandria appuntamento con il Raduno Regionale dei Bersaglieri. Cappelli piumati, fanfare, divise d'epoca, ciclisti e motociclisti per una grande festa in un fine settimana ricco di eventi, già dal pomeriggio di sabato con l'Alzabandiera e la deposizione di una Corona d'alloro ai Caduti in corso Crimea.

Quindi, a Palazzo Monferrato, convegno; in piazzetta della Lega concerto della 'E. Lavezzeri' di Asti. Domenica inaugurazione del Monumento in piazza Valfrè, a sottolineare il legame tra la Città e il Corpo dei Bersaglieri in occasione della Guerra di Crimea del 1855: ad Alessandria era schierato il contingente piemontese di 18.000 uomini, di cui 2.500 bersaglieri, che poi si imbarcò a Genova. Dalla piazza, sfilata verso la Cittadella dove rivivrà la 'Corsa Reggimentale', Giro d'Onore della piazza d'Armi.

"E' il primo grande impegno dopo il Raduno nazionale di Cuneo nel 2022 - sottolinea Francesco Carrù, presidente Piemonte Bersaglieri - Alessandria è una delle province più dinamiche per la nostra presenza, soprattutto per le azioni in Cittadella".

"La sezione 'Franchini' - rimarca l'assessore comunale Enrico Mazzoni - non ha soltanto accudito il Museo delle Divise Storiche, ma ha anche partecipato alla manutenzione della Fortezza. I Bersaglieri si sono sempre prodigati a favore della collettività". (ANSA).