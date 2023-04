Università di Torino, focus sui servizi agli studenti

(ANSA) - TORINO, 19 APR - I servizi agli studenti, legati ai bisogni emersi dopo la pandemia: è questo il tema della seconda edizione del bilancio partecipativo dell'Università di Torino, sperimentato per la prima volta lo scorso anno con focus sugli studenti stranieri. l'accoglienza e la formazione. Lo ha deciso la comunità universitaria - personale tecnico e amministrativo, docenti, studenti - nella Conferenza di Ateneo alla Cavallerizza Reale. L'anno scorso sono state individuate 11 proposte mettendo insieme le 54 arrivate per un budget di 950.000 euro. Tra i progetti un fondo specifico per favorire l'accesso all'alta formazione agli studenti internazionali in condizione di fragilità o provenienti da Paesi svantaggiati; un progetto di interscambi internazionali di insegnamento e formazione per il personale docente e tecnico-amministrativo; il miglioramento del servizio di accoglienza e residenzialità per gli studenti stranieri.

"Siamo i primi tra gli atenei a sperimentare il bilancio partecipativo, già adottato dagli enti pubblici. Si tratta di consultare l'intera comunità, coloro che non siedono in alcun organo rappresentativo. Diamo un ruolo anche alla democrazia partecipata", ha spiegato il rettore Stefano Geuna. "E' un terreno inesplorato per gli atenei. La scommessa è stata individuare un argomento e su questo mettere in gioco la creatività di tutto l'ateneo", ha sottolineato il direttore generale dell'Università, Andrea Silvestri "E' un'esperienza non calata dall'alto, ma condivisa. Abbiamo organizzato otto incontri con i Poli di Unito fino a settembre, abbiamo discusso anche la modalità con cui affrontare la partecipazione di tutta la comunità" ha detto Alessandro Barge, presidente della commissione bilancio dell'ateneo. (ANSA).