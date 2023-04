Sicurezza: a Torino un 'piano regolatore' della notte

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Anche a Torino arriva un piano di governo della notte. Il capoluogo piemontese sarà una delle città metropolitane al centro del piano d'azione del ministero degli Interni che prevede risorse e controlli straordinari sul territorio. Il tema è stato al centro di un incontro in videocollegamento fra diverse città italiane e il ministro Matteo Piantedosi al quale hanno partecipato il prefetto Raffaele Ruberto, il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero. Anche Torino potrebbe dotarsi di una rete di videosorveglianza attorno al perimetro delle stazioni potenziando anche il controllo con la maggiore presenza di agenti di polizia locale e servizi di guardiania e vigilanza.

Inoltre la Città pensa a un 'piano regolatore' della notte che metta insieme le norme per garantire la tutela della salute dei residenti e la sicurezza dei frequentatori delle aree della movida, la garanzia economica degli operatori del divertimento e la distribuzione più adatta dei servizi. Per questo occorrerà ampliare la rete di videosorveglianza e l'illuminazione e mettere in atto sistemi di controllo e contenimento del rumore.

"Sul tema del contrasto alla microcriminalità - sottolinea Lo Russo - i temi sono quelli di potenziare l'impegno delle forze dell'ordine e la videosorveglianza. Per quanto riguarda la movida, c'è un tema normativo: è infatti piuttosto limitato il potere di un sindaco in termini di sanzioni rispetto ai locali commerciali che violano le norme. Su tutti questi temi - aggiunge - abbiamo comunque progettualità già pronte per decine di milioni che potranno essere attivate sulla base delle risorse che si renderanno disponibili". (ANSA).