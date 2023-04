Raccolta rifiuti elettronici, in Piemonte calo del 5,9%

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Nel 2022 il Piemonte ha avviato a corretto riciclo 24.620 tonnellate dei cosiddetti Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rispetto al 2021 si registra un calo del 5.9%, che è comunque inferiore rispetto all'andamento nazionale (-6.2%) ed è più contenuto in confronto alla perdita del nord Italia (-8.6%). Il dato è stato diffuso oggi dalla Regione nel corso di un incontro cui hanno preso parte l'assessore all'ambiente, Matteo Marnati, e Fabrizio Longoni, direttore generale dell'ente che si occupa del ritiro e della gestione dei rifiuti, il cosiddetto Raee, su tutto il territorio del Paese.

Marnati ha annunciato che in consiglio regionale sta per approdare la discussione sul nuovo piano per i rifiuti e che si sta ragionando sulla possibilità di creare in Piemonte un hub nazionale per il riciclo delle batterie al litio e dei pannelli fotovoltaici.

"La Regione - informa un comunicato - ha un programma di investimento che partirà inizialmente con i fondi del Pnrr e con quelli del Fesr. Sul Pnrr il Piemonte ha ottenuto 28.6 milioni di euro su un totale di 150 milioni stanziati a livello nazionale: fondi che saranno dedicati a potenziare la raccolta differenziata e realizzare, o implementare, nuovi centri di raccolta con specifica attenzione ai Raee di provenienza domestica.

Quanto ai Fesr (Fondi europei di sviluppo regionale), l'obiettivo è far partire entro il 2023 le misure per avviare bandi destinati all'economia circolare. Dei 40 milioni che vi sono stati destinati, 20 sono destinati alle tecnologie per migliorare il riciclo dei rifiuti e 20 per ridurre gli stessi e recuperare al meglio gli scarti". (ANSA).