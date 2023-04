Milano-Cortina: Cirio, 'tifiamo Italia e non gufiamo'

(ANSA) - TORINO, 19 APR - "Noi continuiamo a tifare Italia, io non ho mai gufato e mi auguro che tutto vada bene. Però mettiamo in chiaro che la nostra offerta avrebbe garantito con una spesa minore il rispetto dei tempi e delle richieste tecniche delle Federazioni. Ci auguriamo che le valutazioni della Fondazione Milano-Cortina siano corrette, perché se così non fosse ci troveremmo a fare i conti con ritardi e spese maggiori". Lo ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla scelta di Rho Fiera come sede delle gare di pattinaggio di velocità dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, anziché dell'Oval proposto da Torino e dal Piemonte.

"Avere rinunciato da parte della Città di Torino alle Olimpiadi - ha sottolineato Cirio - è stato un errore gravissimo che procura dei danni economici enormi alla città. Io sono arrivato dopo, e le Olimpiadi non ci sono state certo rubate: è stata Torino a dire 'no grazie'. Dopo una settimana dall'insediamento io già consegnavo al presidente Malagò un dossier con tutti gli impianti olimpici che potevamo mettere a disposizione. Poi con l'arrivo del nuovo sindaco Stefano Lo Russo abbiamo creato una alleanza molto stretta, mettendo a punto un documento che dimostrava come spendendo meno si riuscivano ad avere garanzie di rispetto dei tempi e delle richieste tecniche fatte dalle Federazioni".

"Noi abbiamo la coscienza a posto - ha concluso Cirio - ci abbiamo provato fino in fondo. Le scelte sono state diverse, e di questo mi dispiaccio". (ANSA).