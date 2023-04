Juve: Allegri, aspettiamo la sentenza e pensiamo alla partita

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Oggi era una giornata importante, sia per la possibile sentenza sia per la preparazione della partita di domani. Ora restiamo in attesa della decisione e possiamo concentrarci sulla sfida con lo Sporting". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport dopo la notizia che il Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni ha aggiornato a domani la camera di consiglio per decidere sul ricorso della Juve contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. "I ragazzi non pensano a questo, ora, ma saranno concentrati sulla partita", ha aggiunto Allegri. (ANSA).