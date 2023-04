Juve: Alex Sandro, sentenza? pensiamo solo allo Sporting

(ANSA) - TORINO, 19 APR - "Sarebbe molto importante recuperare i 15 punti, ma dobbiamo pensare soltanto allo Sporting": è il pensiero di Alex Sandro, difensore della Juventus, tra l'attesa per l'esito del ricorso e la sfida di ritorno contro i portoghesi. "All'andata è stata una sfida molto intensa, me l'aspetto altrettanto domani sera" aggiunge il brasiliano in conferenza stampa. (ANSA).