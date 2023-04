Fertili Terreni Teatro, I giusti da Camus in prima nazionale

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il mese di aprile, per Fertili Terreni Teatro, si chiude con una prima nazionale. A San Pietro in Vincoli Zona Teatro arriva infatti dal 20 al 23 aprile I giusti, (o anche) quella per nulla scontata fatica di diventare grandi sotto gli occhi della gente, tratto dall'opera di Albert Camus. Lo spettacolo indaga il tema della rivoluzione, argomento su cui la compagnia Crack24 sta lavorando da anni. Lo spettacolo è accessibile a non vedenti e ipovedenti grazie a materiali audio forniti dalla compagnia, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

In programma c'è anche il debutto regionale di Taxi Light Vigil, prodotta dalla Compagnia Lumen per la regia e l'adattamento di Elisabetta Carosio, in scena da Off Topic il 19 aprile (ore 21), Camilla Violante Scheller e Gabriele Genovese sono gli interpreti. Una innocua serata di turno si trasforma in un viaggio per affrontare i propri mostri. Si tratta di una commedia ironica e visionaria, scritta da Darren Donohue, che tocca temi delicati. L'invito rivolto allo spettatore è che ciascuno prosegua fuori dal teatro il proprio grande viaggio.

(ANSA).