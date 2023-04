Famiglie torinesi comprano meno cibo, colpa delle bollette

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Per la prima volta in 10 anni le famiglie torinesi spendono meno per il cibo soprattutto a causa degli aumenti di energia, utenze, trasporti. Si rinuncia ad abbigliamento, articoli per la casa, spettacoli, pasti fuori casa, ma si mantengono alcuni sfizi, come le vacanze o i cibi pronti. In calo il numero di famiglie che riescono a risparmiare, raddoppiano quelle che lamentano la perdita di potere d'acquisto.

E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, indagine realizzata dalla Camera di commercio ricalcando l'analisi nazionale Istat, attraverso lo studio dei consumi e delle abitudini di acquisto di 240 nuclei residenti a Torino.

"Questa indagine, che l'ente camerale conduce da più di 25 anni, è uno specchio fedele delle scelte di acquisto delle famiglie torinesi, che in un mercato turbolento devono far quadrare ogni anno il bilancio complessivo" spiega Enzo Pompilio d'Alicandro, vice presidente della Camera di commercio di Torino. "Come ci aspettavamo, il 2022 è stato penalizzato fortemente dalla crescita generale dei prezzi che ha costretto le famiglie ad alcune rinunce, sia nelle spese alimentari, che registrano il primo calo in 10 anni, sia in quelle non alimentari, ma solo quando non strettamente necessarie: continuano a crescere, infatti, utenze domestiche, servizi sanitari e trasporti".

Nel 2022 la spesa alimentare è stata pari a 408 euro (-2,6% rispetto al 2021; -11 euro). Le diminuzioni più significative sono state registrate nella spesa in carni e salumi, nel pesce e nei prodotti dolciari, categorie che insieme rappresentano il 35,7% delle spese alimentari e che sono calate complessivamente del -5,5% (-8 euro). (ANSA).