Extinction Rebellion a consiglio regionale, "nulla per il clima"

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Presidio di attiviste di Extinction Rebellion, questa mattina, davanti a Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale del Piemonte che nelle prossime ore voterà il bilancio 2023-2025. Le manifestanti, vestite da Minions hanno seguito alcuni consiglieri fino all'entrata del consiglio, suonando simbolicamente delle campanelle. "Nessun finanziamento strutturale per contrastare la crisi climatica. Numerosi invece i finanziamenti alle associazioni anti abortiste", dicono le attiviste di Extinction Rebellion. "Denunciamo l'assenza di misure regionali volte a contrastare gli effetti della crisi ecoclimatica che stanno ormai colpendo il Piemonte e l'Italia intera. Il bilancio che verrà approvato non prevede nessun finanziamento strutturale per contrastare questa crisi, confermando ancora una volta la direzione di questo governo regionale" (ANSA).