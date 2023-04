Divas - Dogs Portraits, dedicata al migliore amico dell'uomo

(ANSA) - TORINO, 19 APR - È dedicata al cane, migliore amico dell'uomo, Divas - Dog Portraits, la mostra a cura di Carla Testore, oltre quaranta ritratti d'autore del fotografo Francesco Pergolesi, esposti dal 20 aprile al 25 giugno. E' la prima mostra ospitata nella cornice della Residenza Sabauda, oggi Patrimonio Unesco, di Villa della Regina a Torino.

Gli scatti raccontano in maniera inedita il rapporto tra ogni cane e il proprio padrone, mettendo in risalto l'evoluzione del suo ruolo di componente effettivo del nucleo familiare fra le mura domestiche. All'iniziativa ha collaborato la Direzione regionale Musei Piemonte e la Direzione di Villa della Regina. Con un approccio originale, uno stile unico e la pratica della staged photography, Pergolesi ritrae i soggetti all'interno delle case dei loro proprietari, diventando pittore, scenografo, regista, posizionando intenzionalmente elementi e formando composizioni con lo scopo di creare un evento, ambienti, emozioni e ritrarre una vera e propria performance.

"Francesco Pergolesi getta drappi, cuscini, piumini e manichini e fa volare disegni e fogli, incorona il cane, lancia petali e foglie, coglie usci semiaperti" racconta la curatrice della mostra Carla Testore.

"Il progetto è stato ambientato all'interno di case reali, rivisitate e messe in scena come fossero dei teatri privati.

Spesso il punto di partenza scaturisce da interessi, passioni, collezioni esistenti come i trenini, e borsette firmate, gli spartiti dei proprietari dei cani, così da creare un'interpretazione legata anche all'altro attore (il proprietario), assente nell'immagine ma presente nella narrazione" sottolinea Pergolesi. La mostra è promossa e coordinata dall'Associazione The Others, ha il patrocinio della Città di Torino e il contributo della Camera di Commercio di Torino. (ANSA).