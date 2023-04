Cisl Piemonte, Rinaldi segretario Flaei (aziende elettriche)

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il cuneese Marco Luigi Rinaldi, 56 anni, è stato eletto, con 20 voti su 21, nuovo segretario della Flaei Cisl Piemonte, la federazione Cisl dei lavoratori delle aziende elettriche che in regione raggruppa più di 700 iscritti.

Succede a Luca Pasquadibisceglie, alla guida della federazione per 9 anni e ora alla presidenza del Fondo pensione Pegaso , che riunisce le aziende multi utility di elettricità, gas e acqua italiane tra cui Iren, A2A, Acquedotto pugliese, Acea e Hera, con circa 40mila iscritti. Rinaldi sarà affiancato in segreteria da Alessandro Righi, dipendente Sogin di Vercelli, riconfermato nell'incarico, e Michele Varesano, dipendente Enel distribuzione di Biella, nuovo eletto. L'elezione di Rinaldi è avvenuta al termine del Consiglio generale della federazione regionale che si è svolto questa mattina, all'hotel Diplomatic di via Cernaia 42, a Torino, alla presenza di Pasquadibisceglie, del segretario generale nazionale Flaei Cisl, Amedeo Testa, e del segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

"Lascio la federazione regionale in ottime mani, con un gruppo dirigente attento e motivato che saprà rilanciare la presenza e le idee della Flaei Cisl Piemonte in ogni azienda energetica della regione" ha detto Pasquadibisceglie, che lascia dopo 20 anni di militanza. "Credo molto nel lavoro collettivo e per questo dobbiamo continuare, nel solco tracciato di chi ci ha preceduto, a coinvolgere i lavoratori del settore, a dare voce alle loro aspettative e speranze e ad affermare i loro diritti nel turbine dei grandi cambiamenti della transizione energetica" ha affermato Rinaldi. (ANSA).