Autostrada Asti-Cuneo, firmato a Roma ultimo atto autorizzativo

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Firmato a Roma l'ultimo atto autorizzativo che dà il via libera alla costruzione del lotto conclusivo dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. Si tratta del 'Decreto Via' (Valutazione di impatto ambientale), firmato dai ministeri dell'Ambiente e della Cultura. "Con oggi la partita autorizzativa della Asti-Cuneo è davvero chiusa. Un doveroso ringraziamento al Governo e in particolare ai Ministri Salvini, Pichetto e Sangiuliano che hanno messo ai primi punti dell'agenda di governo l'Asti Cuneo, permettendo questo risultato", sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente Fabio carosso e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi.

I lavori "potranno pertanto procedere sul lotto mancante, senza interruzione, - aggiungono Cirio, Carosso e Gabusi - e grazie a una impresa che in questi mesi ha già dimostrato grande capacità tecnica e rapidità di esecuzione, entro fine 2024 l'Asti Cuneo sarà completata. È un momento storico per la nostra terra perché coroniamo gli sforzi, la pazienza e la fatica di tanti anni". (ANSA).