Travolto dal trattore, muore pensionato nel Cuneese

(ANSA) - LEQUIO BERRIA, 18 APR - Stava compiendo alcune operazioni agricole in un noccioleto a Lequio Berria, nell'Alta Langa Cuneese, quando è stato travolto e ucciso da un mezzo agricolo.

E' accaduto questa mattina in provincia di Cuneo, dove un uomo di 78 anni, Renato Bruna, 78 anni, è rimasto vittima di un incidente agricolo. La dinamica è tuttora al vaglio dello Spresal, il servizio di sicurezza sul lavoro dell'Asl e dei carabinieri. E' intervenuta anche l'equipe medica del 118, ma le operazioni per salvare la vita al pensionato sono risultate vane.

(ANSA).