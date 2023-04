Torino approva il bilancio di previsione e il Dup 2023-2025

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Con 22 voti a favore il Consiglio comunale di Torino ha approvato nella tarda serata di ieri il dup (documento unico di programmazione) e il bilancio preventivo 2023-25, che prevede il pareggio a 4,5 miliardi per l'anno in corso, 2,9 per il 2024 e infine di 2,6 per il 2025.

Le voci più rilevanti riguardano metro 2, tramvie, rinnovo parco autobus e fornitura bus elettrici, edilizia scolastica e abitativa pubblica, impianti sportivi, riqualificazioni aree mercatali, progetto parco del Valentino, piste ciclabili, parcheggio Bengasi, ampliamento rete biblioteche civiche, interventi di pedonalizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici. L'accensione di nuovi mutui, per nuove manutenzioni non diversamente finanziabili, non supererà i 10 milioni annui.

"La Città - ha ricordato il sindaco Stefano Lo Russo - si trova in una fase unica che richiede la massima responsabilità, con la concomitanza di un sostanziale equilibrio dei conti, anche grazie al Patto per Torino col governo Draghi, e della grande progettualità legata al pnrr, con grande sforzo della struttura comunale e degli organi politici. Torino sta recuperando terreno perduto. Sviluppo, coesione sociale, sostenibilità, cura della città sono gli assi sui quali lavorare tutti insieme". (ANSA).