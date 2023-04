Parte il progetto Isole Borromee Patrimonio Umanità Unesco

(ANSA) - TORINO, 18 APR - È in partenza il percorso per ottenere la dichiarazione di Patrimonio dell'Umanità Unesco per le Isole Borromee, in provincia di Verbania. Si tratta di un convegno , in programma il 21 aprile a Stresa, dedicato al percorso da intraprendere per ottenere il riconoscimento, che arriva a breve distanza dalla costituzione di un comitato "Isole Borromee - Patrimonio dell'Umanità", di cui fanno parte cento nomi, che vogliono essere l'espressione delle migliori energie per lavorare all'ottenimento del riconoscimento.

La mission dichiarata è il punto di partenza: "La forza della natura e il lavoro, l'arte e la cultura dell'uomo hanno creato una sintesi unica: le Isole Borromee. La cultura materiale della tradizione della pesca, che per secoli ha sostentato le popolazioni rivierasche, l'architettura dei palazzi e dei giardini sono le caratteristiche uniche di questo piccolo arcipelago lacustre sul Lago Maggiore. Un patrimonio universale da tutelare".

Il convegno è organizzato con Hospes, centro per gli studi turistici alberghieri. Scopo del convegno, come spiega Andrea Fasola Ardizzoia, consigliere comunale delegato dal Consiglio Comunale di Stresa a seguire la candidatura delle Isole Borromee, è "offrire un momento di confronto sul percorso da seguire". Tra gli interventi previsti, Luca Levrini, docente all'Università dell'Insubria e presidente della Fondazione Volta di Como, Città creativa Unesco, Marco Valle, che ha seguito i dossier di candidatura di realtà che hanno ottenuto il riconoscimento tra cui i "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", Mario Marino, Sindaco di Scicli (Comune della Val di Noto) "Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud-orientale)" sito Unesco, Barbara Greggio, assessora della Città di Biella - "Città Creativa Unesco" e Renato Lavarini, capo di gabinetto della Città di Ivrea e coordinatore del sito Unesco "Ivrea, Città Industriale del XX secolo". (ANSA).