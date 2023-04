La città immaginaria di luci e colori incanta alla Statale

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Una città immaginaria, ricca di mille luci e colori, sorprende nel loggiato ovest dell'Università Statale di Milano. 'Acrylic Skyline' è' stata realizzata, nell'ambito del Fuori Salone del Mobile, dall'azienda torinese Dott. Gallina e dal designer Jacopo Foggini usando pannelli colorati di policarbonato estruso a struttura alveolare. La città immaginaria è composta da edifici alti e stretti, intersecati l'uno con l'altro e attraversati da giochi di luce che creano al visitatore un forte percorso emotivo.

Ogni lastra è stata dipinta a mano da Foggini, che ha selezionato una vasta gamma di sfumature. "Il policarbonato estruso è il nostro prodotto principale, riciclabile al 100% e grazie alle basse temperature di fusione è sufficiente una quantità minima di energia per la produzione e il riciclo - spiega David Gallina - e dopo un primo utilizzo attraverso un processo di pulizia e granulazione diventa un ottimo materiale per realizzare oggetto di arredamento e di design".

I pannelli, in differenze altezze, "creano una città immaginaria, in apparenza invalicabile. - fa notare il designer Foggini - Il passaggio, invece, esiste e consente al visitatore di sviluppare un momento di riflessione stimolato dalle trasparenze e dai colori che, grazie ai giochi di luce, sfumano da un modulo all'altro. Acrylic Skyline si può attraversare in una sorta di passaggio che non è solo il collegamento tra due punti di luce, ma è anche luce esso stesso, grazie alla trasparenza del policarbonato". (ANSA).