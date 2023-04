Festa dei libri e delle rose, scrittrici catalane a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Nell'ambito della festa di Sant Jordi, la Giornata dei libri e delle rose che in Catalogna viene celebrata il 23 aprile, la delegazione del governo della Catalogna in Italia, in collaborazione con l'Istituto Ramon Llull, la Fondazione Circolo dei Lettori e l'Università degli Studi di Torino, organizza giovedì 20 aprile alle ore 17.30 la presentazione dei romanzi "Sola" e "Dolce introduzione al caos" al Circolo dei Lettori con la presenza delle scrittrici catalane Carlota Gurt e Marta Orriols, autrici di 'Sola' e 'Dolce introduzione al caos, romanzi che hanno come "protagoniste donne che prendono decisioni insolite e trascendenti, audaci e toccanti, contraddittorie e coraggiose".

Carlota Gurt è traduttrice e scrittrice. Nel 2019 ha vinto il prestigioso Premio Mercè Rodoreda per la sua raccolta di racconti "Cavalcarem tota la nit". "Sola", il suo romanzo di esordio e caso editoriale in Catalogna, è arrivato nelle librerie italiane alla fine del 2022 pubblicato da Round Robin Editrice.

Marta Orriols è scrittrice e collabora con diverse pubblicazioni culturali catalane. Le sue opere sono state tradotte in 16 lingue. Ha pubblicato una raccolta di racconti "Anatomia de les distàncies curtes" e tre romanzi, di cui i primi due, "Imparare a parlare con le piante" e "Dolce introduzione al caos", sono stati editi anche in Italia dalla casa editrice Ponte alle Grazie.

L'incontro sarà moderato da Katiuscia Darici, docente di letteratura catalana dell'Università di Torino. L'ingresso è libero ma occorre prenotarsi al seguente link: https://torino.circololettori.it/tre-volte-piu-ribelle/. (ANSA).