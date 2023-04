Borgaro Torinese smart grazie a un accordo con Enel X

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Risparmio energetico, un'illuminazione pubblica sempre più efficiente e più sicurezza per i cittadini. Questi i punti del contratto Consip Servizio Luce 4 per il Comune di Borgaro Torinese, che garantirà l'affidamento della gestione dell'illuminazione pubblica a Enel X global retail, la business line globale del gruppo Enel che opera nell'ambito della fornitura e dell'efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica. Il progetto, della durata di nove anni, è stato presentato alla presenza del sindaco, Claudio Gambino, e del vicesindaco Fabrizio Chiancone, e, per Enel X, di Antonio Bonetto, Fabio Checchi e Gian Gaetano Federici.

L'intervento prevede la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica grazie alla sostituzione di 2.375 apparecchi illuminanti e 69 quadri elettrici, e il refitting di 51 lanterne, aggiornando tutto il parco illuminante a tecnologia led. Il comune beneficerà inoltre di un risparmio energetico pari a 1.165 MWh/anno, ovvero il 76% sull'attuale consumo, e di 900 tonnellate di anidride carbonica in meno rilasciate nell'atmosfera.

"Il progetto assicura continuità nel servire un cliente storico di Enel X e uno dei maggiori comuni della prima cinta Torinese - ha spiegato Christian Sortino, head of construction and operations Nord Ovest B2g di Enel X Italia. Aderire alla convenzione Consip con Enel X significa adeguare gli impianti, migliorare la qualità dell'illuminazione e garantire una procedura certa e rapida per efficientare il parco illuminante.

In un periodo di crisi energetica, come quello attuale, la scelta attuata dal comune di Borgaro Torinese costituisce quindi la migliore soluzione possibile per efficientare l'illuminazione pubblica". "Questo accordo è il completamento di un piano di riqualificazione energetica iniziata negli anni scorsi con la nuova illuminazione nei parchi cittadini" commentano il sindaco Claudio Gambino e il vicesindaco Fabrizio Chiancone. (ANSA).