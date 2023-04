Smog: 40 giorni a semaforo arancione nell'agglomerato di Torino

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Nei sette mesi dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023, nell'agglomerato di Torino il livello rosso del 'semaforo antismog' non è mai stato attivato, quello arancione è stato acceso in 40 giorni su un totale di 212, con una percentuale del 19%. E' quanto risulta dal resoconto pubblicato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Nell'area di pianura del Torinese mai livello rosso mentre l'arancione è stato attivato in 9 giorni, tutti a febbraio.

Nell'area della collina il colore del semaforo antismog è rimasto verde per tutto il periodo. (ANSA).