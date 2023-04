Ruba gasolio da un camion, arrestato dalla polizia a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Stava rubando gasolio da un camion ed è stato sorpreso e arrestato dalla polizia a Torino, dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna, in via Ala di Stura angolo via Brenta. Si tratta di un uomo di 57 anni, romeno, che si era messo sotto un autoarticolato in sosta con una tanica da cui usciva un tubo. Visti i poliziotti, ha lasciato cadere a terra la tanica da 25 litri e il gasolio all'interno si è versato.

Nel baule della sua auto, parcheggiata non distante, c'erano altre tre taniche piene e sotto il sedile del passeggero è stato trovato invece un coltello da 32 centimetri per il cui possesso è stato denunciato- (ANSA).