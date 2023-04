Regione Piemonte, 5 milioni per il "Dopo di noi" dei disabili

(ANSA) - TORINO, 17 APR - In Regione Piemonte le risorse per il "Dopo di noi", ovvero quei progetti finalizzati a costruire una maggior autonomia e piena integrazione sociale delle persone con disabilità grave ritrovatesi prive del sostegno familiare, ammonteranno a 5.456.370 euro. È stata infatti approvata questa mattina la delibera di giunta regionale attraverso la quale gli enti gestori dei servizi sociali potranno vedere loro ripartiti i fondi sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18 - 64 anni per l'attuazione degli interventi e dei servizi alle persone.

Gli interventi del "Dopo di noi" potranno essere complementari agli interventi già previsti nei programmi per l'attuazione della cosiddetta "Vita indipendente", sulla quale la Regione Piemonte ha già stanziato l'anno scorso un milione aggiuntivo, portando la cifra a 4,5 milioni.

L'assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, spiega che con il "Dopo di noi" sarà possibile sostenere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (housing sociale o co-housing, alloggi in autonomia…), programmi per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia.

accoglienza in strutture innovative o strutture residenziali.

