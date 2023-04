Prima nazionale di "Impromptu" con l'Accademia Cirko Vertigo

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Prima nazionale di "Impromptu" il 21 aprile, spettacolo realizzato dagli artisti del primo anno dell'Accademia Cirko Vertigo, nell'ambito della stagione teatrale della Città di Grugliasco (Torino), in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

I giovani artisti sono stati accompagnati nella loro creazione da Eric Angelier, regista e direttore di Arc en Cirque di Chambéry, e da Victor Abreu, docente di acrodanza, affiancati a loro volta da Luisella Tamietto, insegnante di teatro e regista, Daniela Paci, insegnante di danza e Lara Quaglia, artista di circo contemporaneo e allieva del terzo anno, nonché laureanda in circo contemporaneo presso l'Accademia Cirko Vertigo. Gli artisti, provenienti da Messico, Brasile, Colombia, Francia, Svizzera, Israele e Italia, hanno basato la loro ricerca sul tema del cerchio, del ricordo, della ciclicità degli istanti e sull'atto del sognare ad occhi aperti.

"Abbiamo immaginato di essere come sfere che si incontrano, creando sul palco uno spazio di condivisione nel quale le sfere individuali con i loro colori e con i loro sentimenti interagiscono creando legami e nuovi spazi di connessione. Come funzionano i nostri ricordi ciclici e la connessione tra i colori dei ricordi e i nostri sogni ad occhi aperti?", spiegano gli artisti. (ANSA).