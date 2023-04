Pinacoteca Agnelli, l'installazione Pistarama sulla Pista 500

(ANSA) - TORINO, 17 APR - La Pista 500, il progetto artistico di Pinacoteca Agnelli sull'iconica pista di collaudo delle automobili Fiat sul tetto del Lingotto, a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, accoglie da giovedì 4 maggio una nuova grande installazione site-specific commissionata dalla Pinacoteca Agnelli: Pistarama, dell'artista francese Dominique Gonzalez-Foerster (Strasburgo, 1965).

La nuova opera si aggiunge alle installazioni di Nina Beier, Valie Export, Sylvie Fleury, Liam Gillick, Marco Giordano, Nan Goldin, Shilpa Gupta, Louise Lawler, Mark Leckey, Cally Spooner e Superflex. Pensata appositamente per la curva parabolica nord della Pista 500, Pistarama rappresenta il primo panorama che Gonzalez-Foerster realizza all'aperto e il primo di dimensione monumentale, con una lunghezza totale di oltre 150 metri.

L'opera consiste in un collage XXL, che prende spunto dalla storia politica e culturale di Torino e si estende a episodi e figure legate a lotte di rivendicazione sociale che attraversano una molteplicità di tempi e geografie diverse.

Attraverso la presenza di personaggi storici e di fantasia, opere d'arte, documenti, fotografie, riferimenti cinematografici e visioni dell'artista, il progetto riflette sul modo in cui i corpi collettivi rivendicano lo spazio delle città. L'opera racconta e celebra così il modo in cui l'unione delle persone e la loro azione collettiva possono diventare agenti del cambiamento sociale e allo stesso tempo ambisce a essere uno strumento per confrontarsi con la storia, anche dell'ex fabbrica del Lingotto che ospita la Pinacoteca.

Pistarama è il quinto capitolo della serie Panorama dell'artista realizzata alla Secession di Vienna (2021), alle Serpentine Galleries di Londra (2022) e alla galleria Esther Schipper a Berlino (2022). (ANSA).