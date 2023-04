Nuovo direttore al carcere di Biella, in arrivo altri agenti

(ANSA) - BIELLA, 17 APR - Si è insediato il nuovo direttore del carcere di Biella, Giacinto Siciliano, che assume l'incarico ad interim e sarà in missione a Biella per tre giorni a settimana.

L'annuncio arriva dal sottosegretario Andrea Delmastro Dellevedove: "Per fronteggiare le carenze di personale, aggravate dai recenti provvedimenti assunti dalla magistratura nei confronti degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria, l'amministrazione penitenziaria, che mi onoro di rappresentare come autorità di governo, ha adottato urgenti e significativi provvedimenti per garantire il regolare svolgimento delle attività carcerarie".

"Il provveditorato regionale - spiega - ha inviato in missione al carcere di Biella 12 agenti-assistenti, 2 ispettori e 4 unità di polizia penitenziaria destinate all'ufficio matricola. In aggiunta il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha recentemente inviato in missione ulteriori 15 agenti-assistenti e 3 ispettori sono in arrivo nei prossimi giorni". E aggiunge: "A coronamento del percorso, si è insediato il nuovo direttore del carcere di Biella, Giacinto Siciliano, che assume l'incarico ad interim e sarà in missione a Biella per tre giorni a settimana. E' un dirigente penitenziario di altissimo livello, con un profilo professionale di primissimo piano e rappresenta la manifestazione plastica di tutta l'attenzione che l'amministrazione penitenziaria pone nei confronti del carcere di Biella, un penitenziario che negli ultimi periodi era in sofferenza". (ANSA).