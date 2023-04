In piazza i precari del Comune e personale di nidi e materne

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Doppia mobilitazione questo pomeriggio, davanti a Palazzo Civico, per lo sciopero dei lavoratori precari del Comune e delle maestre ed educatrici degli asili nido e scuole materne comunali, circa il 45% quelle chiuse oggi mentre le altre ridotte del 35-40%. Fra i temi principali sollevati, la continuità occupazionale per i precari, da un lato, e, per quel che riguarda il personale scolastico, la modifica dell'accordo del 2006, con il passaggio a 30 delle ore di docenza settimanali per le scuole dell'infanzia.

"Riguardo alle assunzioni - ricorda la vicesindaca e assessora al Personale, Michela Favaro - nel 2022 sono state assunte 100 persone solo nei servizi educativi e altrettante lo saranno nel 2023. Inoltre si è provveduto a potenziare ogni circolo con due insegnanti in sovra organico e sono state attivate le procedure per indire il nuovo concorso per educatori/educatrici e insegnanti di scuola dell'infanzia e per coordinatore pedagogico. che si svilupperà nei mesi estivi, così da arrivare a settembre con nuove graduatorie da cui attingere".

"I Servizi educativi - aggiunge l'assessora competente, Carlotta Salerno, "sono al centro dell'azione amministrativa di questa giunta, sono stati fatti importanti investimenti e assunzioni. Certamente c'è molto da fare e siamo a disposizione per riprendere il dialogo, ragionare insieme e lavorare per il bene dei servizi educativi e delle famiglie". (ANSA).