Fumetti di Milo Manara per Il Nome della Rosa di Umberto Eco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 APR - Sarà in libreria dal 2 maggio 'Il Nome della Rosa' di Umberto Eco, nell'interpretazione di Milo Manara (Oblomov edizioni, La nave di Teseo). Un evento editoriale in via di pubblicazione in tutto il mondo. E' l'adattamento a fumetti - come si legge in una nota - del best seller dello scrittore, filosofo, saggista alessandrino. Un volume che racconta i libri miniati della biblioteca; il romanzo di formazione di Adso, con la scoperta della sensualità e della Donna; la vicenda storica dei Dolciniani, i cui temi - povertà degli ultimi, non omologazione, diversità perseguitata e dissenso - sono cruciali anche oggi.

'Il Nome della Rosa' di Manara trova, quindi, spazio nell'operazione 'matrioska' letteraria del testo di Eco, "che è anche un libro sui libri che contengono altri libri e aprono ad altri mondi". Il volume sarà presentato anche ad Alessandria per gli appuntamenti 2023 de 'La Milanesiana' ideata e curata da Elisabetta Sgarbi. (ANSA).