Alessandria,varate iniziative contro la violenza sulle donne

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 APR - Serie di iniziative ad Alessandria contro la violenza sulle donne dopo l'approvazione, all'unanimità, del consiglio comunale di una mozione che attivata la collaborazione con Associazione me.dea, Consulta Pari Opportunità, Gruppo Amag, commercianti.

Sui bus di Amag Mobilità saranno appesi volantini plastificati con la frase 'Non sei sola. Se vivi una situazione di violenza chiama il 1522 o l'800 098 981'. Le indicazioni 'salva-vita' saranno pubblicate anche sul retro delle bollette di Amag Reti Idriche. Con i negozi si sta valutando di stampare i due recapiti telefonici sugli scontrini.

"Questo è solo l'inizio di un percorso di attenzione e aiuto alle donne - spiegano dal Comune - che intendiamo far crescere per incidere positivamente su questa emergenza sociale" A oggi sono oltre 2mila le donne accolte e sostenute nei centri antiviolenza me.dea di Alessandria e Casale Monferrato. (ANSA).