Moto: fossanese Giraudo muore in pista a Misano

(ANSA) - RIMINI, 16 APR - E' un 46enne di Fossano (Cuneo), Fabrizio Giraudo, il pilota morto durante una prova della Coppa Italia Velocità sul circuito di Misano. Era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. "Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara - fa sapere la Federazione motociclistica italiana -. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto".

La Fmi, il promotore del Trofeo, e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa. "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze", ha detto il presidente Fmi Giovanni Copioli.

Nella sua Fossano, la grande passione di Giraudo per le moto era ben conosciuta. Più volte aveva partecipato allo storico Motoraduno nella città degli Acaja: "Era un imprenditore molto conosciuto e un padre di famiglia, per la città è una terribile disgrazia. - dice il sindaco. Dario Tallone - La pista in teoria è il luogo più sicuro in cui correre, ma non sempre è così".

Giraudo, titolare di un'impresa edile, viveva nella frazione San Sebastiano con la moglie e due figli piccoli. (ANSA).