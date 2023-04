Eccidio della Benedicta, cerimonia per il 79° anniversario

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 APR - L'Associazione Memoria della Benedicta, presieduta da Daniele Borioli, oggi, al Sacrario di Bosio (Alessandria) ha celebrato il 79esimo anniversario dell'uccisione di 147 partigiani, avvenuta il 7 aprile 1944.

L'orazione ufficiale è stata affidata a Sergio Cofferati che ha rimarcato come sia "necessario tornare a conoscere la Storia, approfondendola e non fermandosi alla superficialità. Un modo per capire, ancora meglio, le ragioni che spinsero anche gli stranieri a combattere per la Liberazione dell'Italia".

Alla cerimonia, nell'area al confine con la provincia di Genova, era presente anche Armando Sanna, vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria. Ha sottolineato come "la memoria di questi fatti e degli uomini che hanno perso la vita per la libertà sia alla base dell'impegno istituzionale".

