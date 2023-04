Binasco, Sei personaggi in cerca d'autore ci spiazza ancora

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Pirandello presenta sempre al pubblico, al di là di una patina di seriosità, un'idea di gioco del teatro straordinaria, una vitalità scenica che è la ragione vera del suo essere diventato un classico, un testo che non sembra mai vecchio. Io ho un po' tradito il testo originale, la sua necessità di introdurre molti brani filosofici all'interno del dialogo, ho alleggerito qualche passaggio". Valerio Binasco spiega la sua scelta di portare in scena Sei personaggi in cerca d'autore, capolavoro di Luigi Pirandello, al debutto in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino, martedì 18 aprile alle 19.30. Binasco, oltre che regista, è interprete a fianco di Sara Bertelà, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Jurij Ferrini.

Con loro ci sono 22 allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino.

"il pubblico non è spaventato da Pirandello ne' dai Sei personaggi. Infatti c'è il sold out", osserva Binasco che aveva già affrontato Pirandello con Il piacere dell'onestà e non esclude la possibilità di cimentarsi con altri suoi testi. "Mi sembrava un monumento inavvicinabile, patrimonio di un teatro alla vecchia maniera. Ora è diventato accessibile per me con gioia e con amore", spiega.

L'allestimento è contemporaneo: "Ho voluto rendere omaggio - dice il regista - alle sale prove per gli attori, spesso ricavate in luoghi arrangiati, vecchie palestre, magazzini abbandonati. L'ha realizzata con la sua maestria il grande scenografo Guido Fiorato. C'è un contesto contemporaneo nel quale va a innestarsi quello di una famiglia che proviene dal passato". (ANSA).