Juve: Allegri, si è fermato Kean, Pogba non pronto

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "Kean ha accusato un fastidio durante l'allenamento e credo che non sarà della partita": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il forfait dell'attaccante in vista della trasferta contro il Sassuolo. Quanto a Pogba "non è ancora pronto per giocare: ieri 20 minuti d'allenamento intensi buoni, oggi vedremo come sta.

Può solo migliorare e ce lo auguriamo, magari da qui alla fine del campionato potrà esserci per 20-30 minuti". (ANSA).