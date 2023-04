Juve: Allegri, oggi parlo con Szczesny e vediamo

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "Se è sereno e tranquillo può venire in panchina, così avrà modo di recuperare": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dà aggiornamenti sulle condizioni di Szczesny dopo le palpitazioni accusate durante la sfida contro lo Sporting Lisbona.

Poi i complimenti dell'allenatore per l'estremo difensore di riserva: "Perin è in forma e sta bene, è diventato un portiere importante e ha fatto grandi miglioramenti. Sono contento di lui". (ANSA).