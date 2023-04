Corteo ad Alessandria a difesa della sanità pubblica

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 APR - Corteo sindacale oggi ad Alessandria a "difesa della sanità pubblica". Un migliaio i partecipanti alla manifestazione guidata dai segretari provinciali Franco Armosino (Cgil), Marco Ciani (Cisl Al-At) e Claudio Bonzani (Uil). Presenti anche le segreterie regionali, amministratori, politici.

Numerosi i cartelli, con le scritte "no ai medici a gettone a 1.200 euro a turno"; "stop alle aggressioni a personale sanitario e oss."; "stop alle liste d'attesa; "la sanità è un diritto, negarla è un delitto".

Il corteo è partito da piazza Don Soria - davanti all'ospedale civile - ha attraversata via Dante, per arrivare nella centrale piazzetta della Lega. "E' il momento di investire pesantemente sulla sanità per riformarla, perché è sicuramente al primo posto per i cittadini - ha sottolineato, nell'intervento conclusivo Gianni Cortese, segretario generale della Uil Piemonte - Anche attraverso la sanità passano le disuguaglianze. Un Paese civile ha bisogno di avere una sanità pubblica universale". (ANSA).