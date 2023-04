Biella, Cascina Oremo rinasce come polo educativo e sportivo

(ANSA) - BIELLA, 15 APR - L'ex antica Cascina Oremo, tra Biella e Occhieppo Inferiore, dopo i lavori di restauro rinasce come polo educativo, sportivo, innovativo e inclusivo aperto alla cittadinanza. 8.981 mq di spazi complessivi, per la didattica, palestre, piscine, aule e laboratori fruibili da bambini e adulti con e senza disabilità. Il progetto, cofinanziato da 'Con i Bambini' per la parte delle attività, è stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro messo in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che nel 2007 ha acquistato il terreno e l'immobile, completamente ristrutturato e ampliato in soli 18 mesi di lavori.

Il centro accoglierà ogni anno 16.000 persone con l'obiettivo di "ridurre le disuguaglianze e avere un ruolo centrale come strumento di contrasto alla povertà educativa minorile".

"Abbiamo il dovere - spiega Franco Ferraris, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - di aiutare i giovani che vivono nelle nostre terre e desiderano rimanerci, come se fossero un investimento per dare ancora vita alla comunità.

Cascina Oremo è proprio questo: uno polo inclusivo nel cuore di Biella dedicato a creatività, talento e inclusione e pensato per i giovani" (ANSA).