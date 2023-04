A Torino sfila il primo Disability Pride

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Torino ha ospitato oggi il primo Disability Pride: a scendere in piazza è la parata dell'orgoglio disabile, un corteo allegro e colorato dove alcuni innalzavano cartelli spiritosi come 'Ugualmente diverso', ma c'erano anche bandiere dei Radicali, delle associazioni, e perfino uno stendardo No Tav. La manifestazione è partita da Piazza Carlo Felice e percorrendo via Roma è approdata in Piazza Castello, dove i manifestanti si sono infittiti fino ad arrivare ad alcune centinaia. Fra loro alcune persone in carrozzina e altre con il bastone, ma anche famigliari, volontari e rappresentanti delle istituzioni.

Presente soprattutto il Comune, con il sindaco Stefano Lo Russo, l'assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli, e alcuni consiglieri tra cui l'esponente dei Radicali Silvio Viale e il consigliere in carrozzina Giuseppe Iannò. Per la Regione hanno partecipato due consiglieri di opposizione: Daniele Valle (Pd) e Sarah Disabato (M5s), insieme all'ex consigliere Marco Grimaldi, ora in Parlamento.

"Sono lieto - ha detto Lo Russo - che l'adesione alla manifestazione sia trasversale alle forze politiche, perché questo è un tema che sta a cuore a chi si occupa di cosa pubblica. Lo scopo è sensibilizzare tutti sul tema dei diritti: accessibilità, mobilità e servizi fanno la differenza fra una città in cui si vive bene e una in cui non è così". (ANSA).