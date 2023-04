Torino Fringe Festival, la città diventa un palcoscenico

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Torna il Torino Fringe Festival.

Dal 12 al 28 maggio, l'XI edizione del festival multidisciplinare di arti performative, porta a Torino 165 repliche di 26 spettacoli teatrali di artisti e compagnie internazionali, 7 prime nazionali, lavori inediti e debutti italiani, 12 eventi speciali e 2 itineranti che rivisitano, con il tema Unboxing Pandora, il mito di Pandora trasformando le paure e le tematiche più attuali in arte e bellezza.

Al Torino Fringe Festival si mescolano espressioni artistiche differenti - dal teatro off ai concerti, dagli eventi site-specific ai party, talk e parate - anche grazie alla selezione tramite la call internazionale che ha portato quest'anno a candidarsi più di 600 artisti da tutto il mondo.

Palcoscenico, l'intero capoluogo piemontese, dal centro alla periferia, dai luoghi considerati più canonici a quelli off, anticonvenzionali e quasi sconosciuti. A partire dal Grand Opening "Fire" di venerdì 12 maggio, l'inaugurazione del #ToFringe23 sarà ospitata in una location d'eccezione: la cabina primaria Arbarello, una delle pochissime stazioni elettriche italiane completamente interrate che si trova nel centro di una città, realizzata e gestita da Ireti, società del Gruppo Iren (Il mondo di sotto, via Bertola 48/bis, ingresso gratuito su prenotazione, posti limitati). Quattro, quest'anno, le compagnie provenienti dall'Europa e dal resto del mondo. (ANSA).