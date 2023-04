Szczesny "spaventoso, voglio tornare presto"

(ANSA) - TORINO, 14 APR - "E' stato spaventoso, grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile": così il portiere della Juventus Wojciech Szczesny scrive su Instagram dopo le palpitazioni accusate durante la sfida contro lo Sporting Lisbona.

"Grazie mille allo staff medico dell'Allianz Stadium per il supporto - aggiunge sul proprio profilo social - e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe! Fino alla fine". (ANSA).