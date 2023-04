Sgomberi Atc: Comune, otto appartamenti recuperati

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Sono otto gli appartamenti di edilizia sociale recuperati dopo le operazioni di sgombero della polizia municipale di Torino, avvenute questa mattina in via Scarsellini, nel quartiere Mirafiori Nord. Al termine delle operazioni, cui hanno partecipato anche polizia e carabinieri, sono state sostituite le serrature e gli immobili sono rientrati nelle disponibilità dell'Agenzia Territoriale per la Casa.

"L'intervento interforze ha messo a disposizione numerose competenze dei nostri vigili che si sono concentrati sulla mappatura di tutti i soggetti occupanti e hanno assicurato, attraverso gli agenti del reparto di prossimità, una costante presenza sul territorio, - spiega l'assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero.

"Uno sgombero fine a se stesso - prosegue Pentenero- produrrebbe il rischio di reiterarsi del fenomeno, mentre a noi interessa la permanenza della legalità. Intervenendo sulle condizioni delle persone, si garantiscono risultati anche a medio-lungo termine, scongiurando così nuove occupazioni". "Con grande professionalità e attenzione- sottolinea l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli - il servizio sociale ha messo a disposizione delle famiglie risorse abitative alternative, delle quali tali nuclei hanno liberamente preferito di non usufruire. L'impegno della nostra amministrazione è di migliorare la vivibilità di tutti i caseggiati popolari ascoltando i bisogni dei cittadini e favorendo forme di solidarietà e partecipazione anche attraverso la collaborazione del Terzo Settore. Auspichiamo che Atc acceleri le tempistiche di ristrutturazione degli alloggi per consentire la loro rapida assegnazione alle persone in graduatoria". (ANSA).