Sgomberati due alloggi Atc occupati abusivamente a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Da questa mattina, all'alba, gli agenti della polizia municipale di Torino, insieme a polizia e carabinieri, stanno sgomberando in via Scarsellini, nel quartiere di Mirafiori Nord, due alloggi di proprietà dell'Agenzia territoriale della casa (Atc), che da oltre due anni erano occupati abusivamente. Sul posto anche i servizi sociali per la ricollocazione dei minori.

Lo sgombero arriva dopo un percorso di mediazione per convincere le famiglie occupanti a lasciare autonomamente le abitazioni. Nei mesi scorsi altri alloggi popolari occupati erano stati sgomberati dall'edificio di via Scarsellini.

Dall'inizio dell'anno sono già 19 gli alloggi recuperati dalla polizia municipale. (ANSA).