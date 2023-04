Morte Ituma: svolta autopsia, la madre di ritorno in Italia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - E' stata eseguita stamane, presso l'istituto di medicina legale di Istanbul, l'autopsia sul corpo di Julia Ituma, la 18enne pallavolista azzurra di Novara morta ieri dopo esser caduta dalla finestra della sua camera d'albergo, dove era in ritiro con la sua squadra. Lo apprende l'ANSA. Per gli esiti degli esami, che dovranno anche essere tradotti in italiano, serviranno alcun giorni. Intanto Elizabeth Ituma, madre di Julia, sta tornando in Italia dopo essere arrivata ieri sera a Istanbul. Famiglia e club attendono il rientro della salma, che secondo le indicazioni delle autorità locali dovrebbe avvenire a breve, per definire le esequie (ANSA).