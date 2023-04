Alba, Bra, Langhe e Roero si candidano a Capitale Cultura 2026

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero si candida a Capitale italiana della Cultura 2026.

L'iniziativa è stata presentata al Castello di Grinzane Cavour dal Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura, che coordina i lavori e l'ideazione del progetto con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli 81 comuni del territorio.

La Capitale italiana della Cultura è un'iniziativa del ministero della Cultura, nata nel 2014 con l'obiettivo di valorizzare il territorio italiano. L'idea è di designare ogni anno una città che si faccia portatrice di innovazione culturale, sociale, imprenditoriale, ecologica e tecnologica, tramite la proposta di un progetto di rigenerazione territoriale, e diventi simbolo per il resto del Paese.

La candidatura avviene in varie fasi, la prima delle quali consiste nell'invio al ministero della Cultura di un dossier contenente il progetto di innovazione e rigenerazione, entro la fine del 2023. Il direttore artistico del progetto sarà Davide Rampello, direttore creativo dello studio Rampello & Partners, che curerà l'ideazione di tutte le iniziative. Le relazioni istituzionali saranno gestite da Giuseppe Scognamiglio, chairman di Eastwest consulting. Alla direzione tecnica, incaricato della stesura del dossier, sarà Matteo Gatto dello studio matteogatto&associati. Ogni comune è invitato a prendere parte alla redazione del progetto: non mancheranno i rimandi alla tradizione letteraria del territorio, con Giovanni Arpino, Beppe Fenoglio e Cesare Pavese. Inoltre, ci saranno proposte legate alle infrastrutture, al turismo e all'economia. (ANSA).