A Torino cane poliziotto scopre droga dentro a un cassonetto

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Grazie a Iron, il cane dell'unità antidroga della polizia di Torino, gli agenti del commissariato Barriera di Milano sono riusciti a scoprire una nuova modalità di occultamento dello stupefacente. Dopo aver rinvenuto un pezzetto di hashish in corso Palermo, fra il marciapiede e le ruote di una vettura parcheggiata, il cane ha condotto i poliziotti fino a un cassonetto per la raccolta del vetro. Qui la scoperta: in fondo al contenitore, sulla parte laterale dello sportello in metallo, era ancorato, tramite alcune calamite un sacchetto in stoffa al cui interno erano stati nascosti una sessantina di grammi di hashish. (ANSA).