Qualcosa ci sta sognando, talk di Manuela Gandini

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Qualcosa ci sta sognando" è un talk performativo ideato e interpretato da Manuela Gandini, un'immersione nell'arte e nella vita dell'Europa dal 1929 al 2023, un viaggio nel tempo tra i falsi dei del Novecento, gli spettri del Nazismo, le visioni surrealiste e contemporanee. Il viaggio, concepito come lettura scenica, parte da due diverse città: Monaco di Baviera e Parigi. L'evento benefico, in programma venerdì 14 aprile alle 18, è organizzato alla Pick Gallery con la Gazzetta Torino a favore della Fondazione Umberto Veronesi.

"Qualcosa ci sta sognando" è un'incursione nella dark zone della nostra storia attraverso figure grigie come Joseph Goebbels e artiste e artisti tra i quali Leonora Carrington, Maria Lai, Marina Abramovic, Alejandro Jodorowsky, Bo Zheng, Guy Debord, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Bartolina Xixa.

Prima e dopo la performance sarà possibile vedere la mostra Blu policromo. Narrazioni e interpretazioni a confronto, un elaborato percorso di opere che mettono in luce le numerose declinazioni del blu di maestri affermati e giovani talenti, a livello nazionale e internazionale. (ANSA).