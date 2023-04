Open Fiber: 2.244 unità immobiliari collegate a Viù

(ANSA) - TORINO, 13 APR - E' arrivata a Viù, comune delle Valli di Lanzo (Torino) la connessione ultraveloce di Open Fiber. Sono 2.244 le unità immobiliari raggiunte dall'infrastruttura a banda ultralarga che si sviluppa per oltre 30 chilometri. Open Fiber si è aggiudicata tutte e tre le gare Infratel per realizzare una rete in fibra ottica di proprietà pubblica che sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa, per 20 anni.

Per i cittadini e le imprese del territorio di Viù è stata realizzata una rete Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l'unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione. L'infrastruttura è stata realizzata tramite il recupero di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.

La copertura della posa dell'infrastruttura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel Italia e sono state raggiunte dalla fibra anche le più importanti sedi della Pubblica Amministrazione presenti nel Comune.

"Un risultato frutto dell'ottimo rapporto con l'amministrazione comunale e finalmente anche i cittadini e le imprese di Viù potranno avvalersi di un'infrastruttura ultraveloce che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità. La nostra rete in fibra Ftth di ultima generazione è in grado di abilitare le evoluzioni tecnologiche dei prossimi anni", commenta Massimo Monti field manager di Open Fiber del comune.

Il piano nazionale prevede che Open Fiber raggiunga oltre 6200 comuni in tutte e 20 le Regioni italiane, cablando circa 8.8 milioni di unità immobiliari tra case, aziende e sedi di pubbliche amministrazioni. (ANSA).