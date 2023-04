Nevicate sull'Appennino alessandrino, termometro a -3

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 APR - Dopo i fiocchi del 7 aprile, la neve è tornata oggi nell'Alessandrino per l'improvviso abbassamento delle temperature. Il limite delle precipitazioni è sceso sotto i 1000 metri nelle zone dell'Appennino sud orientale. Imbiancata Caldirola, in Alta Val Curone, unica stazione di sport invernali; neve anche in Alta Val Borbera, a Cabella e Carrega Ligure. Registrata una raffica di vento a 51,5 Km/h a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera, dove il termometro è sceso a -3 gradi; 50,8 km/h nel sobborgo alessandrino di Lobbi; 43,9 km/h a Sardigliano, tra Novese e Tortonese. (ANSA).