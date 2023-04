Musei Reali di Torino, apre la nuova biglietteria

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Apre al pubblico la nuova biglietteria dei Musei Reali di Torino.

Gli ambienti dell'antica "guardiania" accanto al portone d'ingresso del Palazzo Reale tornano ad accogliere i visitatori con un allestimento completamente rinnovato. La rifunzionalizzazione della biglietteria, che ha comportato il restauro dei soffitti lignei, degli infissi e del pavimento in marmo, propone un arredo contemporaneo, giocato sul nero e sull'oro, secondo i colori base dell'identità visiva dei Musei Reali, adottata nel 2017 grazie al sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. Il nuovo bancone accoglie numerose postazioni aggiuntive, con schermi informativi a servizio dei visitatori, dei gruppi, delle persone a ridotta capacità motoria, dei bambini e dei non vedenti. "Il progetto dei nuovi servizi di accoglienza è tra gli obiettivi dei Musei Reali fin dal 2017. Il reperimento delle risorse e la crisi pandemica hanno determinato un rallentamento, ma la ripresa dei lavori ci consente ora di inaugurare la nuova biglietteria e, entro la fine dell'anno, le aree di servizio nell'interrato. Dal 2017 i visitatori dei Musei Reali sono passati da 360.847 a oltre 500.000, una crescita che deve essere accompagnata da adeguamenti dell'offerta, sempre molto delicati e sfidanti all'interno di meravigliose strutture storiche come le nostre" spiega la direttrice Enrica Pagella.

Oltre ai due ambienti al piano terra, già ultimati, l'intervento proseguirà su alcuni locali del piano interrato, che ospiteranno spazi di servizio per il personale del museo e moderni servizi di accoglienza per i visitatori, in linea con i più avanzati standard internazionali, tra cui un nuovo guardaroba, una nursery e un ulteriore blocco di servizi igienici per il pubblico. (ANSA).