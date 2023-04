Morto dopo aggressione ad Alessandria, 38enne ai domiciliari

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 APR - Un uomo di 38 anni, italiano, è stato arrestato, ed è ora ai domiciliari, con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Alessandro Bruno, 33 anni, di Voghera (Pavia), spirato oltre due mesi dopo il ricovero in ospedale. Indagato ma senza misure cautelari anche un marocchino 31enne. "Un successo investigativo che lascia però l'amaro in bocca - sottolinea Riccardo Calcagno, dirigente Squadra Mobile Alessandria - Si tratta, infatti, di un uomo che ha perso la vita perché voleva difendere la fidanzata".

Alle 5 del 29 ottobre 2022, sullo spalto tra lo stadio e l'ospedale civile, per futili motivi era nato un diverbio tra Bruno, appena sceso dall'auto sulla quale tornava a casa con la ragazza che era stata male in un locale del Pavese, e i due aggressori avevano fatto un commento sulle condizioni della donna. Ne era nata una colluttazione e Bruno era caduto a terra battendo violentemente il capo. Ricoverato al 'Santi Antonio e Biagio', di Alessandria, sottoposto a un intervento chirurgico, è rimasto in coma fino al decesso nell'ospedale di Voghera il 14 gennaio 2023.

Dopo le indagini la prima richiesta di misura cautelare era stata respinta dal gip. La Procura ha fatto appello al Riesame ordinando i domiciliari. (ANSA).