Juventus: Allegri, importante vincere ma non è risolta

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Era importante vincere, ma sapevamo che non si sarebbe risolta stasera: lo Sporting è forte, dovremo prepararci al meglio per Lisbona": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 contro i portoghesi nell'andata dei quarti di finale di Europa League. "La cosa più importante è che Szczesny stia bene - aggiunge l'allenatore sul portiere, uscito a causa di palpitazioni accusate durante il primo tempo - e sono anche contento per il gol di Gatti e per le grandi parate di Perin, oltre alla gara di Vlahovic e al ritorno di Pogba: mancano ancora tante gare al termine della stagione, ci sarà bisogno di tutti".

Prima di giovedì prossimo ci sarà una sfida di campionato: "Ci ritufferemo sulla serie A, domenica giocheremo contro il Sassuolo che ha giocatori molto bravi - spiega il tecnico bianconero - e dovremo recuperare le energie per farci trovare pronti a Reggio Emilia".

Il tecnico dello Sporting, Ruben Amorim, ha grande fiducia in vista del ritorno: "La qualificazione è ancora aperta, i gol in trasferta non valgono più doppio e giocheremo in casa nostra - dice il portoghese dopo la sconfitta rimediata all'Allianz Stadium - e potremo anche contare sul nostro pubblico: la Juve ha esperienza e giocherà puntando sulla rete di vantaggio, dovremo essere intelligenti". Sulla rete subita c'è la responsabilità di Adan: "Senza di lui non saremmo qui, non dobbiamo dimenticarcelo - la risposta sulle critiche per il portiere, uscito a vuoto in occasione del vantaggio di Gatti - e se sbaglia uno, sbagliano tutti: dobbiamo rimanere fiduciosi, questa sera abbiamo fatto una grande partita". (ANSA).