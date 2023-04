Ikea raddoppia a Torino, al Lingotto primo Plan&Order Point

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Cresce la presenza di Ikea in Italia con lo sviluppo di nuovi format commerciali in città: a Torino ha inaugurato oggi il primo Plan&Order Point all'interno del Centro Commerciale Lingotto.

Un'area di circa 250 metri quadrati interamente dedicati alla progettazione dei diversi ambienti della casa. Grazie al supporto di co-worker Ikea per le consulenze di arredo, i visitatori potranno lasciarsi ispirare dalle soluzioni d'arredo e ordinare il resto dell'offerta scegliendo il servizio di consegna più comodo: a casa, presso i punti di ritiro, o nel negozio di Collegno.

"L'apertura del Plan&Order Point del Lingotto testimonia il nostro desiderio di portare Ikea a un numero sempre maggiore di persone, sperimentando sul territorio piemontese, modalità d'incontro fisico innovative con i nostri clienti, che lavorano in sinergia con il canale online. L'obiettivo è fare in modo che il fisico e il digitale si completino" spiega Oleg Panin, responsabile del negozio di Torino di Ikea Italia "In questo contesto, il nuovo spazio inaugurato al Lingotto rappresenta un'esperienza su misura, nel percorso per essere sempre più accessibili".

Con i nuovo Plan&Order Point Ikea raddoppia a Torino la sua presenza che conta già la tradizionale "scatola blu" a Collegno e che, dall'apertura nel 2009, ha accolto circa 37 milioni di visitatori.

In occasione dell'apertura del Plan & Order Point di Torino, Ikea Torino Collegno collaborerà con la Cooperativa Sociale Crescere insieme, fornendo gli arredi alla casa di accoglienza che ospiterà adolescenti che attraversano un momento di fragilità familiare. (ANSA).